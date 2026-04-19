MotoGp Dall’Igna | Dobbiamo migliorare Test di Jerez importanti

Nelle prime gare del 2026, Aprilia si trova in vantaggio nel mondiale e Marco Bezzecchi sta inanellando record, mentre Marc Marquez affronta difficoltà legate alla condizione fisica e a una Ducati che sembra meno competitiva rispetto alla RS-GP. La stagione si sta dimostrando molto diversa rispetto agli anni passati, con la casa di Noale in testa alla classifica e i piloti di punta alle prese con sfide diverse.

Bologna, 19 aprile 2026 – Un 2026, per ora, diverso dal solito. Aprilia guida con margine e ha ribaltato le gerarchie, con Marco Bezzecchi che sta scrivendo record su record, mentre Marc Marquez, tra una condizione fisica non perfetta e una Desmosedici inferiore alla RS-GP, sta faticando oltremodo. Ducati, per la prima volta da tanto tempo, si trova a inseguire e questa sosta primaverile, causa spostamento del gp del Qatar, potrebbe essere servita a Borgo Panigale per escogitare qualcosa e ridurre il gap. Lo si capirà nel prossimo gp di Jerez e nei test successivi, il lunedì dopo il gran premio. Ne ha parlato il responsabile del reparto corse Gigi Dall’Igna, chiamato a risolvere i problemi Ducati di questo avvio di stagione in cui il miglior ducatista è Fabio Di Giannantonio del team VR46.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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