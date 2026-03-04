Moto gp Dall’Igna chiaro | Dobbiamo colmare il divario sarà mondiale entusiasmante

Nella MotoGP, Dall’Igna ha dichiarato che è necessario ridurre il divario con le avversarie e ha anticipato che il campionato sarà molto combattuto. Il weekend in Thailandia è stato descritto come un momento importante, segnato da eventi significativi per il mondo delle corse. Le gare recenti hanno portato a riflessioni sulla competitività delle squadre e sull’andamento della stagione.

Bologna, 4 marzo 2026 – Quello della Thailandia è stato a suo modo un weekend storico. Non solo per la vittoria di Aprilia, Bezzecchi il primo di sempre nella storia di Noale a vincerne tre consecutivamente in top class, ma anche per la mancanza di una Ducati sul podio, risultato che non accadeva da ben 88 gran premi. Una domenica difficile per Borgo Panigale, anche con la sfortuna della rottura del cerchione per Marc Marquez, così la migliore Desmosedici è stata quella di Fabio Di Giannantonio in sesta posizione. Qui, altra striscia interrotta dato che Ducati aveva piazzato un pilota in top five da 102 gare consecutive. Numeri che fanno riflettere e porteranno Borgo Panigale a vagliare nuove soluzioni per il gran premio del Brasile, ma la parola d’ordine da parte del responsabile del reparto corse Gigi Dall’Igna è chiara: niente panico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

