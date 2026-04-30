Mosaner Constantini cedono alla Corea del Sud | rischiano la beffa di non andare ai playoff

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno perso contro la Corea del Sud nel match del Round Robin (Gruppo B) dei Campionati Mondiali 2026 di curling misto. La partita, disputata oggi, si è conclusa con una sconfitta che potrebbe compromettere la qualificazione della squadra agli spareggi. La sfida rappresenta un passo falso per i due atleti, che avevano l’obiettivo di mantenere vive le speranze di approdare ai playoff.

Un passo falso che si doveva evitare. Dopo una partita difficile Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno ceduto il passo alla Corea del Sud in occasione del match odierno valido per il Round Robin (Gruppo B) dei Campionati Mondiali 2026 di curling misto. Sconfitta amarissima quella degli azzurri, battuti per 5-7, risultato che pone la strada per i play-off in salita. I nostri ragazzi hanno pagato caro un inizio di disputa molto ingolfato. Pronti-via infatti i sudcoreani rubano una mano da un punto, replicando lo stesso schema non solo nel secondo, ma anche nel terzo end. Sul parziale di 0-3, i pluri medagliati olimpici tentano la rimonta, non andando però oltre il singolo sigillo nel quarto turno, avanzando poi di un’altra unità nel quinto malgrado l’assenza del martello.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mosaner/Constantini cedono alla Corea del Sud: rischiano la beffa di non andare ai playoff Notizie correlate Inizia l'Olimpiade azzurra: Constantini e Mosaner partono bene nel curling, 8-4 alla Sud CoreaBuon esordio per i campioni olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner. PARTENZA DECISA! Constantini/Mosaner demoliscono la Corea del Sud nel primo match delle Olimpiadi!L’Italia ha esordito con una brillante vittoria nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mosaner/Constantini cedono al Canada all’extra-end: si allontana la qualificazione diretta alla semifinale; Mondiali Curling 2026: Italia battuta dal Canada all’extra end, sfuma il primato; Mosaner/Constantini liquidano l’Ungheria senza patemi e restano a punteggio pieno ai Mondiali di curling misto; Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling: esordio vincente per i campioni in carica, Cechia ko. Mosaner/Constantini cedono alla Corea del Sud: rischiano la beffa di non andare ai playoffUn passo falso che si doveva evitare. Dopo una partita difficile Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno ceduto il passo alla Corea del Sud in occasione ... oasport.it Constantini e Mosaner a Ginevra per il bis mondiale nel curlingI campioni del mondo in carica, Stefania Constantini e Amos Mosaner, sono pronti a scendere sul ghiaccio del Geneva Sous?Moulin Sports Center di Ginevra per i Mondiali 2026 di doppio misto di curling. it.blastingnews.com La coppia italiana, formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, conquista la sesta vittoria ai mondiali di curling misto in corso a Ginevra, in Svizzera. Gli Azzurri hanno superato i padroni di casa col punteggio di 8-4, grazie soprattutto a due end magistrali - facebook.com facebook L’Italia continua a volare ai Mondiali di curling: Mosaner e Constantini strapazzano la Svizzera, si lotta per il primo posto - x.com