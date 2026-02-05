PARTENZA DECISA! Constantini Mosaner demoliscono la Corea del Sud nel primo match delle Olimpiadi!

L’Italia parte forte nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel primo match, i due atleti italiani hanno battuto la Corea del Sud con un punteggio di 8-4, dimostrando subito grande determinazione. La vittoria accende subito l’entusiasmo nel pubblico e fa ben sperare per il percorso che si prospetta.

L’Italia ha esordito con una brillante vittoria nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Corea del Sud con il punteggio di 8-4. Amos Mosaner e Stefania Costantini si sono imposti in maniera nitida contro l’insidiosa coppia asiatica, proseguendo così il proprio filotto di vittorie consecutive dopo aver conquistato la medaglia d’oro da imbattuti alle Olimpiadi di Pechino 2022 e ai Mondiali 2025. Gli azzurri hanno fatto la differenza tra il terzo e il quarto end, mettendo a segno due e tre punti che hanno messo in seria difficoltà gli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026.

Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026.

