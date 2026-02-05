L’Italia inizia bene l’Olimpiade di curling. Constantini e Mosaner vincono 8-4 contro la Sud Corea nel primo match. La coppia campione olimpica in carica dimostra di essere già in buona forma. Alle 19.05 torneranno in campo contro il Canada per la prossima sfida.

Buon esordio per i campioni olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner. Nel primo match del round robin hanno battuto 8-4 la coppia sudcoreana Kim Seongyeong e Jeong Yeongseok nel Cortina Curling Olympic Stadium. Constantini e Mosaner, campioni olimpici e del mondo in carica, hanno perso 1-0 la prima end. Poi hanno dilagato fino al 6-1. Nel sesto end l'allungo: 8-2, infine la reazione contenuta dei sudcoreani per l'8-4 finale. Stasera la coppia azzurra torna in pista alle 19.05 contro il Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inizia l'Olimpiade azzurra: Constantini e Mosaner partono bene nel curling, 8-4 alla Sud Corea

Approfondimenti su Olimpiade Azzurra

Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026.

Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiade Azzurra

Argomenti discussi: L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Olimpici Invernali, l'elenco aggiornato LIVE; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Doping, positiva l'azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano Cortina; Olimpiadi, la squadra azzurra di Milano Cortina: tutti gli atleti italiani.

Inizia l'Olimpiade azzurra: Constantini e Mosaner partono bene nel curling, 8-4 alla Sud CoreaConstantini e Mosaner, campioni olimpici e del mondo in carica, hanno perso 1-0 la prima end. Poi hanno dilagato fino al 6-1. Nel sesto end l'allungo: 8-2, infine la reazione contenuta dei sudcoreani ... gazzetta.it

Giorno per giorno le speranze di medaglia per l’ItaliaDa sabato gli atleti azzurri inizieranno la caccia alle medaglie delle Olimpiadi invernali di casa. Vediamo quali sono le speranze più concrete per i nostri campioni giorno per giorno ... msn.com

Sud Corea, ex first lady Kim Keon Hee condannata a 20 mesi carcere per corruzione facebook