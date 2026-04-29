Addio Gibo l’ultima diretta | funerali e due ore in radio per ricordarlo Nessuno dimenticherà la tua voce

A Santarcangelo si svolgono i funerali di Gilberto Gattei, conosciuto come “Gibo”, deceduto a 69 anni. La cerimonia si terrà nel luogo di residenza, mentre in radio verranno trasmesse due ore di ascolto in suo ricordo. La sua voce è stata parte integrante della radio locale per molti anni, e il suo nome è associato a molte trasmissioni amate dal pubblico. La comunità si prepara a salutarlo per l’ultima volta.

Santarcangelo si prepara a dare l’ultimo saluto a una delle voci più riconoscibili della radio locale: quella di Gilberto Gattei, per tutti “Gibo”, scomparso a 69 anni dopo una vita trascorsa dietro al microfono. Giovedì (30 aprile), alle 15, nella Chiesa della Collegiata, si terranno i funerali.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Se ne va la voce simbolo delle estati in Riviera, addio Gibo: aveva appena festeggiato 50 anni di radioSe chiudi gli occhi e pensi alla Riviera degli anni d’oro, quella delle radio libere e delle estati infinite, è difficile non sentire anche la sua...

Leggi anche: Addio a Gattei, principe della radio: "La sua voce risuonerà al funerale. Sarà il miglior modo di ricordarlo"

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Se ne va la voce simbolo delle estati in Riviera, addio Gibo: aveva appena festeggiato 50 anni di radio; Addio a Gilberto Gattei: il famoso deejay e speaker ha fatto la storia delle radio; Radio in lutto: addio a Gilberto Gibo Gattei; Addio a Gattei, principe della radio: La sua voce risuonerà al funerale. Sarà il miglior modo di ricordarlo.

Radio in lutto: addio a Gilberto Gibo GatteiLutto nel mondo della radio locale. Si è spento oggi a 69 anni Gilberto Gattei. La voce della Riviera, lo speaker santarcangiolese che per 50 anni ha tenuto ... chiamamicitta.it

Addio a Gattei, principe della radio: La sua voce risuonerà al funerale. Sarà il miglior modo di ricordarloL’omaggio degli amici domani alle esequie dello storico conduttore e deejay, morto a soli 69 anni. La compagna: Travolti da un mare di affetto in queste ore: ’Gibo’ era molto amato dalla gente. ilrestodelcarlino.it

In caso di addio di Antonio Conte saresti favorevole a un ritorno di Maurizio #Sarri sulla panchina del #Napoli - facebook.com facebook

iPhone XX, Apple stupirà con effetti speciali: vetro curvo e addio cornici x.com