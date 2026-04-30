Morto a 79 anni Craig Venter pioniere del sequenziamento del genoma umano

E' scomparso a San Diego a 79 anni lo scienziato, biologo e imprenditore Craig Venter. È noto per aver contribuito al sequenziamento del genoma umano e per il suo ruolo nel campo della genetica. La sua morte è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia. Venter aveva avuto una carriera lunga e riconosciuta nel settore della ricerca scientifica.

(Adnkronos) – E' morto a San Diego lo scienziato, biologo, e imprenditore Craig Venter, aveva 79 anni. Oltre 25 anni fa diede il via al progetto del sequenziamento del genoma umano con la sua società, Celera, suscitando non poche polemiche nel mondo scientifico accademico. Venter era presidente del J. Craig Venter Institute, tra i suoi risultati anche la costruzione della prima cellula batterica sintetica. E' stato anche un pioniere dell'idea di test presintomatici abbinati al sequenziamento genomico approfondito per valutare la salute a lungo termine degli individui. Questa è stata la base per la creazione di Human Longevity....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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