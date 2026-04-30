È morto a 79 anni Craig Venter lo scienziato e imprenditore che ha decodificato il genoma umano

È stato annunciato il decesso a 79 anni dello scienziato e imprenditore noto per aver decodificato il genoma umano. La notizia è stata diffusa dal J. Craig Venter Institute, organizzazione da lui fondata e con sede a San Diego. Venter è stato una figura di rilievo nel campo della genetica, contribuendo in modo significativo agli studi sul DNA. La sua scomparsa è stata confermata ufficialmente dall’istituto che aveva fondato.

La morte è stata annunciata dal J. Craig Venter Institute, l’organizzazione fondata dallo scienziato con sede a San Diego (Stati Uniti). Il comunicato ufficiale parla di un ricovero in ospedale per effetti collaterali dovuti a una terapia antitumorale. Craig Venter è noto per le sue fondamentali scoperte scientifiche nel settore della genetica. Nel 2000, la sua azienda Celera fu la prima (congiuntamente con un gruppo rivale) ad annunciare di aver assemblato genomi umani, un passo decisivo per la scoperta delle basi genetiche delle malattie. Fino a quel momento, non erano bastati i 3 miliardi di dollari del programma governativo Progetto Genoma Umano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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