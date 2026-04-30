È stato comunicato che lo scienziato Craig Venter, noto per aver sequenziato il genoma umano, è deceduto all’età di 79 anni. L’annuncio della sua morte è stato diffuso dal Craig Venter Institute, situato a La Jolla, in California. Venter è riconosciuto come uno dei pionieri nel campo della genomica, con contributi significativi nello studio del DNA umano.

È morto all’età di 79 anni Craig Venter, pioniere della genomica umana. L’annuncio è stato dato dal Craig Venter Insitute di La Jolla, in California. Venter è stato un leader scientifico visionario il cui lavoro ha contribuito a definire la genomica moderna e a dare impulso al campo della biologia sintetica. Ha promosso il cambiamento scientifico e tecnologico creando team interdisciplinari, incoraggiando idee audaci e metodi più rapidi e insistendo sul fatto che le scoperte dovessero tradursi in un impatto concreto nel mondo reale. È stato inoltre un fervente sostenitore di un solido finanziamento federale per la ricerca scientifica e di collaborazioni che accelerassero il progresso tra governo, università e industria.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Craig Venter, morto a 79 anni lo scienziato che sequenziò il genoma umano

Notizie correlate

Leggi anche: Craig Venter, morto «l'uomo che sfidò Dio»: lo scienziato che ha decifrato il genoma umano

È morto Antonino Zichichi: lo scienziato innamorato di Dio che conciliava perfettamente scienza e fedeLo scienziato Antonino Zichichi è morto oggi: ha dato un grande contributo alla scienza conciliandola con la fede da vero innamorato di Dio.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: È morto a 79 anni lo scienziato e imprenditore statunitense J. Craig Venter, tra gli autori del primo sequenziamento del genoma umano; Craig Venter è morto: addio allo scienziato che ha scoperto il dna decodificando il genoma umano; Craig Venter, morto l'uomo che sfidò Dio: lo scienziato che ha decifrato il genoma umano; È morto Craig Venter, lo scienziato che sequenziò il genoma umano.

Craig Venter, morto a 79 anni lo scienziato che sequenziò il genoma umanoÈ morto all'età di 79 anni Craig Venter, pioniere della genomica umana. L'annuncio è stato dato dal Craig Venter Insitute di La Jolla, in California.Venter è ... lapresse.it

Craig Venter, morto «l'uomo che sfidò Dio»: lo scienziato che ha decifrato il genoma umanoÈ morto a San Diego, in California, all'età di 79 anni, John Craig Venter. Imprenditore e scienziato statunitense, Venter è stato tra i protagonisti dei ... leggo.it

Craig Venter, lo scienziato che ha decodificato il genoma umano, è morto a 79 anni nella sua casa di La Jolla, in California. L’annuncio è stato dato dal J. Craig Venter Institute. “Nel 2000, la sua azienda, Celera, annunciò congiuntamente con un gruppo rivale - facebook.com facebook