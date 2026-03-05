Comune ancora più mini Morterone dei record Resta il più piccolo d’Italia

Morterone si conferma il paese più piccolo d’Italia, con una popolazione di soli 30 residenti, 18 uomini e 12 donne. Il borgo montano si trova nella Valsassina, a oltre mille metri di altezza, sulle pendici del Resegone. La comunità rimane stabile in questo minuscolo centro situato in una conca naturale, mantenendo il suo primato tra i paesi italiani.

Sempre più mini. Morterone si conferma il paese più piccolo d’Italia. Nel minuscolo borgo montano nel cuore della Valsassina, adagiato in una conca naturale a oltre mille metri di altezza alle pendici del Resegone, attualmente abitano 30 residenti: 18 uomini e 12 donne. A inizio 2025 erano 32, due in più. Nessun nuovo nato, nessun morto; il saldo demografico negativo dipende da due immigrati arrivati da altri posti e quattro migranti che hanno invece deciso di trasferirsi altrove. Tra i 30 morteronesi ci sono una bimba di 2 anni, un bambino di cinque e una ragazzina di 13 anni, grazie a cui l’età media è tra le più basse di tutta la provincia di Lecco: 51 anni o poco più, con il 12% degli abitanti che ha meno di 14 anni, il 53% tra i 15 e i 64 anni e il 35% di over 65. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

