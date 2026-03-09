Morterone il paese più piccolo d’Italia resiste | Essere Lilliput la nostra salvezza
Morterone, il paese più piccolo d’Italia, conta attualmente trenta abitanti, uno in meno rispetto allo scorso anno. La comunità dispone di una chiesa, un ristorante, alcune aziende agricole e un museo all’aperto, ma non ci sono negozi. La resistenza del paese si basa sulla sua piccola dimensione, che viene considerata una delle sue caratteristiche distintive e un elemento di salvezza.
Morterone (Lecco) – Trenta abitanti, uno in meno dell’anno prima. Una chiesa, un ristorante, un paio di aziende agricole, un museo all’aperto, ma nessun negozio. Non c’è nemmeno il Comune. E per arrivarci una sola strada provinciale, che quando nevica viene chiusa per il rischio di valanghe. È Morterone, il paese più piccolo d’Italia, adagiato a mille metri di quota ai piedi del Resegone. Il sindaco è Dario Pesenti, avvocato di 57 anni, che governa insieme ad esponenti del partito Gay Lgbt+. Lui non risiede a Morterone, ma è pronto a tutto per difendere l’autonomia del minuscolo borgo. Sindaco, qual è la difficoltà più grossa di amministrare un paese tanto piccolo? “Non avere nostri dipendenti comunali a tempo pieno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
