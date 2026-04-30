La Procura di Roma sta indagando sulla morte di un dj napoletano avvenuta a Ibiza il 19 luglio. La perizia sul corpo rivela che il 36enne sarebbe stato picchiato e torturato, con paragoni a una nota vicenda di cronaca. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità italiane, che stanno analizzando i dettagli emersi dall’esame medico. La notizia si aggiunge alle indagini in corso sulla tragica scomparsa.

La morte di Michele Noschese, conosciuto come Dj Godzi, il 36enne napoletano deceduto a Ibiza il 19 luglio scorso, è ora al centro di un’indagine della Procura di Roma. Secondo una consulenza medico-legale commissionata dalla famiglia, l’uomo sarebbe stato costretto in una posizione tale da compromettere la respirazione: inginocchiato, bloccato nei movimenti e sottoposto a una forte pressione sul dorso, fino a sviluppare un’insufficienza cardiorespiratoria fatale. L’autopsia avrebbe inoltre riscontrato numerose lesioni compatibili con un quadro di violenze ripetute, delineando un politraumatismo diffuso. Queste le conclusioni del medico legale Raffaele Zinno, incaricato dai familiari.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Morte di Dj Godzi a Ibiza, la perizia sul corpo: “Fu picchiato e torturato come Cucchi”

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