Un genitore ha riferito di non aver mai visto il corpo del figlio dopo la sua morte, che si è verificata tre giorni prima e di cui si sono occupati gli amici. La famiglia ha accusato il personale sanitario di aver torturato e ucciso il giovane, paragonando la vicenda a quella di un'altra persona deceduta in circostanze simili. L'inchiesta sulla morte è stata chiusa senza ulteriori approfondimenti.

«Non ho avuto il coraggio di vedere il corpo di mio figlio quando, dopo tre giorni dal decesso, i suoi amici sono andati a trovarlo in obitorio. Non avevo il coraggio di vedere le sue condizioni ma, soprattutto, per me Michele era il ragazzo allegro che animava la nostra casa e la nostra famiglia. Era mio figlio, era vivo». Giuseppe Noschese, il padre di Michele, in arte dj Godzi, non si è mai rassegnato alla sua perdita. Come tutti i padri che sopravvivono alla morte del proprio ragazzo. Per lui, però, è tutto ancora più innaturale proprio per le condizioni non chiare che hanno caratterizzato quello che i medici legali definiscono l’«evento morte».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morte Dj Godzi, il padre: «Mio figlio torturato e ucciso come Cucchi, inchiesta subito chiusa»

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