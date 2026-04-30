È venuto a mancare all’età di 79 anni Craig Venter, scienziato noto per il suo ruolo nel campo della genomica umana. Ha avuto un impatto significativo sulla ricerca biologica, contribuendo allo studio del genoma umano. La notizia della sua scomparsa è stata riportata da diverse fonti, che ne evidenziano il contributo nel settore scientifico. Venter è ricordato come una figura di rilievo nel panorama della biologia moderna.

Si è spento a 79 anni Craig Venter, ha dato un contributo importante alla ricerca scientifica e biologica sul genoma umano Terribile scomparsa nel mondo della scienza dove, a 79 anni, si è spentoCraig Venter, pioniere della genomica umana, leader scientifico e visionario. Il suo contributo è stato importante proprio per fare progressi nella genetica e per dare quell’impulso sul campo della biologia sintetica. Grazie a lui c’è stato un cambiamento nel settore scientifico e tecnologico, dando vita ad un team interdisciplinare. E’ stato anche un grande sostenitore del finanziamento federale per la ricerca scientifica e di collaborazioni che accelerassero il progresso tra governo, università e industria.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Craig Venter, è morto il pioniere della genomica umana

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