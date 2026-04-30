Il biologo Craig Venter è deceduto a 79 anni il 30 aprile 2026 a La Jolla. È stato uno dei protagonisti nel campo della genomica, contribuendo in modo decisivo al sequenziamento del DNA umano. La sua morte segna la fine di una carriera che ha portato importanti innovazioni nel settore biomedico. Venter ha dedicato gran parte della sua vita allo studio del genoma e alle sue applicazioni pratiche.

? Cosa sapere Il biologo Craig Venter muore a 79 anni il 30 aprile 2026 a La Jolla.. Il pioniere della genomica ha rivoluzionato la medicina con il sequenziamento del DNA umano.. Il 30 aprile 2026, l’istituto di La Jolla in California ha comunicato la scomparsa di Craig Venter, morto a 79 anni dopo una lotta contro un tumore. Il biologo, nato il 14 ottobre 1949 a Salt Lake City nello Utah, lascia un vuoto profondo nella scienza moderna per aver trasformato la genomica in una disciplina rapida e tecnologica, capace di integrare biologia e ingegneria. La sfida al codice naturale tra velocità e innovazione. L’eredità scientifica lasciata dal ricercatore si fonda su una visione che non accettava i ritmi dilatati della ricerca pubblica tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Craig Venter: muore il pioniere della genomica moderna

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