Durante le riprese di Mortal Kombat 2, una delle attrici principali si è commossa e ha pianto, riferendo di aver affrontato un intenso allenamento fisico. Il sequel, diretto da Simon McQuoid, ha richiesto sessioni di allenamento molto dure per gli attori coinvolti, che hanno portato a momenti di grande tensione e fatica. Questa situazione ha attirato l’attenzione sui metodi di preparazione utilizzati sul set.

Dietro le quinte del sequel diretto da Simon McQuoid si nasconde una realtà fatta di sofferenza fisica e psicologica. Tra coreografie impossibili e incidenti sul set, i protagonisti confessano i retroscena di una produzione che non ha fatto sconti a nessuno. Il cinema d'azione, quello vero, non è fatto solo di cavi d'acciaio e controfigure: per il cast di Mortal Kombat II, il confine tra recitazione e sopravvivenza si è assottigliato pericolosamente durante le riprese in Australia, spingendo interpreti abituati ai set più duri del mondo a dubitare delle proprie capacità, travolti da un ritmo produttivo che non ha lasciato spazio neanche per disfare le valigie.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mortal Kombat 2, una star è scoppiata a piangere durante le riprese per via dell'allenamento troppo duro

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