Jacqueline Falk, figlia adottiva dell’attore noto per aver interpretato il ”Tenente Colombo”, è deceduta all’età di 60 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi e non vengono forniti elementi riguardo alle cause o alle circostanze. La scomparsa di Falk, che aveva avuto un ruolo pubblico in passato, viene riportata come un evento di rilievo senza ulteriori approfondimenti.

Jacqueline Falk, la figlia adottiva del leggendario protagonista di Colombo, Peter Falk, è morta all’età di 60 anni. È stata trovata morta all’inizio di questa settimana in una residenza a Los Angeles e, secondo l’Ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, le autorità hanno ufficialmente classificato la morte come suicidio. Non è ancora chiaro se abbia lasciato una lettera d’addio e il caso rimane aperto in attesa del completamento delle formalità. Jacqueline era una delle due figlie adottate da Peter Falk e dalla sua prima moglie, Alyce Mayo, durante il loro matrimonio, durato dal 1960 al 1976. Peter Falk con sua figlia in occasione del 75° anniversario della NBC nel 2002 a New York.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Morta suicida la figlia di Peter Falk, il ”Tenente Colombo”

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