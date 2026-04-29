Morta la figlia di Peter Falk Jacqueline | l'erede del Tenente Colombo si è tolta la vita a 60 anni

Jacqueline Falk, figlia adottiva del famoso attore noto per aver interpretato il Tenente Colombo, è deceduta a 60 anni. La sua morte è avvenuta lunedì 27 aprile nella sua abitazione a Los Angeles, secondo quanto riportano le autorità locali. La notizia ha suscitato attenzione mediatica sulla vicenda, che si aggiunge ad altre situazioni di questo tipo. Nessun’altra informazione è stata resa nota al momento.

È morta a 60 anni Jacqueline Falk, figlia adottiva di Peter Falk, il celebre Tenente Colombo. Secondo le autorità di Los Angeles, la donna si sarebbe tolta la vita nella sua abitazione lunedì 27 aprile. Una nuova tragedia che colpisce la famiglia dell'attore, scomparso nel 2011 per complicazioni dovute all'Alzheimer.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dramma per l’attore Martin Short, la figlia Katherine si è tolta la vita a 42 anniTragedia per l'attore, la figlia Katherine è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Hollywood. Morta suicida la figlia dell’attore Martin Short, la chiamata di emergenza al 911: “Si è autoinflitta”Il dailymail racconta la chiamata di emergenza al 911 che una persona vicina a Katherine Short ha fatto lunedì pomeriggio, quando ha trovato la...