È morta Jacqueline ‘Jackie’ Falk la figlia del tenente Colombo si è uccisa Ha combattuto fino all’ultimo per vedere il padre contro il parere della seconda moglie

Jacqueline ‘Jackie’ Falk, figlia del celebre personaggio televisivo interpretato come tenente Colombo, si è tolta la vita a Los Angeles all’età di 60 anni. La donna avrebbe lottato fino all’ultimo per vedere il padre, contro il parere della seconda moglie. La sua morte è stata confermata lunedì 27 aprile.

È morta Jacqueline ‘Jackie’ Falk, figlia del celebre tenente Colombo televisivo, Peter Falk, è morta lunedì 27 aprile a Los Angeles all’età di 60 anni. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles, il decesso è stato ufficialmente classificato come suicidio. La morte è avvenuta nell’abitazione e il caso risulta ancora formalmente aperto. Le autorità competenti non hanno al momento rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alle circostanze dell’accaduto. Jackie Falk era stata adottata insieme alla sorella Catherine da Peter Falk e dalla sua prima moglie, Alyce Mayo, sposata nel 1960. La coppia divorziò nel 1976, ma secondo quanto raccontato negli anni da Catherine Falk, i due mantennero un rapporto amichevole anche dopo la separazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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