Morgan accende la Festa della Musica | concerto al Castello del Capitano delle Artiglierie e ci sarà anche Matilde Montanari

Venerdì 26 giugno, il Castello di Terra del Sole sarà teatro di un concerto speciale con Morgan come artista principale. La serata si inserisce nella Festa della Musica, un evento che ogni anno invita il pubblico a vivere la musica in luoghi suggestivi. Oltre a Morgan, sul palco ci sarà anche Matilde Montanari, contribuendo a creare un’atmosfera di musica e condivisione in questa cornice storica della Romagna.