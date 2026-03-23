Matilde Montanari e sua zia Sara si preparano per la finalissima di The Voice Generations

Da forlitoday.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa sta per finire: Matilde Montanari e sua zia Sara sono pronte a sbarcare sul palco di Rai 1 per la finalissima di The Voice Generations, in onda venerdì prossimo in prima serata. La loro avventura nel talent show è stata una vera e propria esplosione di talento, emozioni e una passione per la musica che ha conquistato non solo il pubblico, ma anche i giudici del programma. La terza puntata di The Voice Generations, andata in onda venerdì scorso, ha segnato un momento cruciale nella competizione. Dopo settimane di audizioni, sfide e colpi di scena, i coach Nek, Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt hanno dovuto fare delle scelte difficilissime, riducendo i loro team a soli tre finalisti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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