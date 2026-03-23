Matilde Montanari e sua zia Sara si preparano per la finalissima di The Voice Generations

L’attesa sta per finire: Matilde Montanari e sua zia Sara sono pronte a sbarcare sul palco di Rai 1 per la finalissima di The Voice Generations, in onda venerdì prossimo in prima serata. La loro avventura nel talent show è stata una vera e propria esplosione di talento, emozioni e una passione per la musica che ha conquistato non solo il pubblico, ma anche i giudici del programma. La terza puntata di The Voice Generations, andata in onda venerdì scorso, ha segnato un momento cruciale nella competizione. Dopo settimane di audizioni, sfide e colpi di scena, i coach Nek, Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt hanno dovuto fare delle scelte difficilissime, riducendo i loro team a soli tre finalisti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Forlì fa il pieno di "sì" a The Voice Generations: Matilde Montanari e sua zia Sara stregano tutti i giudiciBastano pochi secondi e l'armonia delle loro voci convince tutti: i coach Nek, Loredana Bertè, Arisa e la coppia Clementino-Rocco Hunt si girano...

Matilde Montanari a 'The Voice Generations' con la zia Sara: dall’orchestra Santa Balera alla squadra di NekForlì, 7 marzo 2026 – Una zia e una nipote sullo stesso palco, unite dalla passione per la musica.

Una selezione di notizie su Matilde Montanari

Temi più discussi: Commemorazione della Mecnavi, scoppia la polemica: Bandiera Pd non doveva esserci; Dalla cattedra ai fornelli: il prof che da dieci anni porta i sapori della Puglia in città; Alla basilica di San Pellegrino Laziosi il Concerto di Pasqua del Coro Città di Forlì; Concluso il corso di manga con l'artista Sara Aceti: Prima esperienza come insegnante, ho imparato tanto.

Forlì fa il pieno di sì a The Voice Generations: Matilde Montanari e sua zia Sara stregano tutti i giudiciBastano pochi secondi e l'armonia delle loro voci convince tutti: i coach Nek, Loredana Bertè, Arisa e la coppia Clementino-Rocco Hunt si girano all'unisono, dando il via a una pioggia di complimenti ... forlitoday.it

Matilde Montanari a 'The Voice Generations' con la zia Sara: dall’orchestra Santa Balera alla squadra di NekForlì, 7 marzo 2026 – Una zia e una nipote sullo stesso palco, unite dalla passione per la musica. La ventenne forlivese Matilde Montanari ha partecipato alla nuova edizione di ‘The Voice Generations’ ... ilrestodelcarlino.it

DALLA VITTORIA AL SASINAE SONG CONTEST AL PALCO DEL THE VOICE ITALY: IL VOLO DI MATILDE MONTANARI I nostri più vivi complimenti a Matilde Montanari, vincitrice del Sasinae Song Contest 2025 (sezione Interpreti). Insieme a sua zia Sara, M facebook