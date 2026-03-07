Matilde Montanari a ' The Voice Generations' con la zia Sara | dall’orchestra Santa Balera alla squadra di Nek

Matilde Montanari ha partecipato a 'The Voice Generations' insieme alla zia Sara. Entrambe sono salite sul palco e si sono esibite davanti ai giudici. Matilde faceva parte della squadra di Nek, mentre Sara ha accompagnato la nipote durante la performance. Prima di questa esperienza, Matilde aveva suonato nell’orchestra Santa Balera. La trasmissione è andata in onda il 7 marzo 2026 a Forlì.

Forlì, 7 marzo 2026 – Una zia e una nipote sullo stesso palco, unite dalla passione per la musica. La ventenne forlivese Matilde Montanari ha partecipato alla nuova edizione di 'The Voice Generations' insieme alla zia Sara Montanari, 39 anni, esibendendosi nella prima blind audition con un'intensa versione di 'Killing Me Softly' dei Fugees. Nuova vittoria per l'inarrestabile cantautrice forlivese Matilde Montanari che si è aggiudicata il primo premio alla 38ª edizione del Percoto. Il forte legame di Matilde con la zia. Durante la clip di presentazione le due hanno raccontato il forte legame che le unisce: da bambina Matilde guardava con ammirazione la zia Sara esibirsi nei musical, e oggi è proprio lei a sostenerla nel sogno di diventare cantante.