Calciomercato Juve: Allegri sfida i bianconeri? Vuole al Milan quel centrocampista del Sassuolo Bernardo Silva Juve, bianconeri pronti a tutto per convincerlo. La priorità del portoghese è. Ultime Lukaku, il giocatore accostato alla Juve resta in Serie A? Non ci sono conferme sui contatti con questo club Zhegrova, intreccio con Nico Gonzalez: il suo futuro alla Juve dipende dall’argentino? Il retroscena Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moratti choc: «Calciopoli? Avevo paura perchè dall’altra parte c’era la Juve. Questa vicenda a confronto è una cretinata»

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