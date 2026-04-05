Leone XIV | Per paura ci voltiamo dall' altra parte non rassegnamoci all' indifferenza – Il video

Oltre 50.000 fedeli si sono radunati in piazza San Pietro per l'udienza generale dell’Urbi et Orbi, con il Pontefice che ha rivolto un appello affinché chi possiede armi le deponga. Nel discorso, ha sottolineato come la paura porti molte persone a voltarsi dall’altra parte, invitando a non arrendersi all’indifferenza. La manifestazione si è svolta sotto un cielo sereno, attirando un vasto pubblico di credenti e visitatori.

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell’amore sull’odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Claudia Conte e i lavori in bilico, la polizia la scarica: in Rai ci pensano. 🔗 Leggi su Open.online

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Urbi et Orbi completo di Papa Leone XIV per la Pasqua 2026: testo integrale del Messaggio di Pasqua Leggi tutto qui : x.com

Leone XIV annuncia una veglia di preghiera per la pace sabato prossimo in piazza San Pietro. Nel messaggio pasquale, prima della benedizione “Urbi et Orbi”, il monito: «La pace si persegue con il dialogo, non con la forza. No all’indifferenza e alla rassegna - facebook.com facebook