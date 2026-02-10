Sanremo Ermal Meta | Non riesco a voltarmi dall’altra parte ecco perché al Festival porto una canzone poco furba L’intervista

Venerdì 27 febbraio, un giorno prima della finale, Ermal Meta presenta il suo nuovo album,

Venerdì 27 febbraio, il giorno prima della finale del Festival di Sanremo 2026, uscirà Funzioni Vitali, il nuovo album di Ermal Meta. Si tratterà di un momento speciale per il cantautore e scrittore 44enne italo-albanese, perché all’interno del disco si trova Stella stellina, il brano con cui della kermesse ligure Meta sarà uno dei protagonisti. Un disco sul rapporto che l’uomo ha con il tempo, una storia, la propria, per provare a raccontare quella di tutte sotto ogni prospettiva possibile, con la solita delicatezza e poetica molto accessibile, quella che ha permesso a Meta di essere uno dei più amati musicisti del circuito italiano.🔗 Leggi su Open.online

Quest'anno, il Festival di Sanremo si svolgerà a fine febbraio, spostandosi per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Ermal Meta torna sul palco dell’Ariston con una canzone che va oltre la musica.

