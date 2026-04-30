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© Calcionews24.com - Moratti a sorpresa: «Calciopoli? Avevo paura e rispetto, dall’altra parte c’era la Juventus! La vicenda di oggi a confronto è una cretinata»

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Moratti: Inter mai aiutata dagli arbitri. Rispetto a Calciopoli è una cretinataL'ex presidente: Ho visto e letto interviste a De Santis e Moggi, è incredibile che si chieda a queste persone il parere sulla vicenda ... fcinternews.it

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