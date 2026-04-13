A Trento sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo polo all’interno dell’ex carcere, con un investimento di 19 milioni di euro. L’intervento riguarda la trasformazione di questa area, coinvolgendo un’impresa locale. La riqualificazione mira a recuperare un edificio storico, destinandolo a nuove funzioni. L’avvio dei lavori segna un passo concreto nel progetto di riqualificazione urbana della zona.

Un importante tassello per la trasformazione urbana di Trento è stato appena posato: l’impresa I.T.I. Impresa Generale S.p.A., con sede a Modena, si occuperà della riqualificazione dell’ex carcere cittadino. L’affidamento riguarda la prima unità funzionale del nuovo polo giudiziario, un progetto che punta a integrare strutture tecnologiche e archivi moderni all’interno di spazi storici recuperati. La decisione è giunta dopo una gara aperta gestita dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC), che ha la partecipazione di 18 operatori economici confrontatisi sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Numeri e tempistiche di un investimento strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, via ai lavori: 19 milioni per il nuovo polo nell’ex carcere

Il sindaco Antonelli? È finito in carcere: ecco la visita in anteprima nell’ex prigione austriaca diventata un polo culturaleBusto Arsizio (Varese), 16 marzo 2026 – Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli entra.

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