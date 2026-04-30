I calciatori del Monza portano regali e sorrisi ai piccoli pazienti del Verga

Sette calciatori del Monza hanno fatto visita ai bambini del Centro Maria Letizia Verga di Monza, portando giocattoli e sorrisi. La giornata è stata dedicata a regalare momenti di allegria ai piccoli pazienti affetti da leucemia, contribuendo a creare un’atmosfera più serena all’interno della struttura. I giocatori hanno incontrato i bambini, condividendo un gesto di solidarietà e vicinanza in un momento difficile.

In sette per donare un sacco di sorrisi e.giocattoli. Giornata da ricordare per i pazienti del Centro Maria Letizia Verga di Monza per lo studio e la cura della leucemia sul bambino. L'allenatore del Monza Paolo Bianco insieme al direttore sportivo Nicolas Burdisso e i calciatori Samuele.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Solidarietà in corsia, poliziotti donano regali (e sorrisi) ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico SalesiL’iniziativa, nata spontaneamente tra gli operatori e sostenuta con entusiasmo dal Dirigente Vice Questore Aggiunto Piero D’Armi, testimonia il forte... Leggi anche: Solidarietà e sorrisi in corsia, i vigili del fuoco donano uova di Pasqua ai piccoli pazienti del Policlinico Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inchiesta escort: 70 calciatori (non indagati), anche del Monza, tra i nomi cercati dalla procura; AC MONZA IN VISITA AL CENTRO MARIA LETIZIA VERGA; Escort per calciatori e vip, spuntano i nomi anche di giocatori di Monza e Torino. La Procura vuole ascoltare le ragazze; Scheda squadra Monza. Inchiesta escort: 70 calciatori (non indagati), anche del Monza, tra i nomi cercati dalla procuraCi sarebbero calciatori (non indagati, in Italia chiedere sesso a pagamento, se con maggiorenni, ... msn.com Serie B, Monza: ricca varietà di marcatori, ecco in quanti sono andati in gol!Il Monza, attualmente migliore difesa in solitaria del campionato di Serie B 2025-26, è il quarto migliore attacco del torneo. Sono per ora 56 i gol siglati in 35 giornate dai monzesi, preceduti da ... monza-news.it AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Sergio Longoni, grande imprenditore brianzolo che ha dedicato tutta la sua vita allo sport e in particolare alla montagna con passione e genialità, rendendo il suo nome popolare in tutta Italia. - facebook.com facebook Vai #Monza: la A può essere ad un passo! x.com