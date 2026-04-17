All’ospedale Infermi nuovi televisori per i piccoli pazienti oncologici il bel gesto di solidarietà

Si è svolta nei giorni scorsi, nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale "Infermi" di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di 11 televisori completi di supporto e abbonamenti Disney Channel. La donazione è stata resa possibile grazie a Il Sorriso Golf di Francesca.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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