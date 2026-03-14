Serie B trentesima giornata Monza-Palermo sfida promozione Bianco | Loro favoriti per salire

Nella trentesima giornata di Serie B, il Monza affronta il Palermo in una partita che potrebbe influenzare le posizioni di classifica. Il tecnico dei biancorossi ha dichiarato che si tratta di un incontro importante, ma non decisivo, cercando di ridurre la pressione sui suoi giocatori prima del fischio d'inizio, previsto per le ore 17.

"Partita importante, ma non decisiva". Così, nella conferenza stampa di ieri, il tecnico del Monza Paolo Bianco ha provato a togliere pressione ai propri ragazzi in vista della sfida odierna, ore 17.15 all-U-Power (probabilmente tutto esaurito), contro il Palermo di Pippo Inzaghi. Tuttavia è inutile girarci intorno, contro i rosanero è un match che potrebbe decidere l’intera stagione e nello specifico la corsa alla promozione diretta in Serie A. I biancorossi sono secondi a più tre sui siciliani, quarti: oggi sarà o allungo o aggancio. Di fronte due squadre dalla filosofia calcistica differente, ma con numeri assai simili anche per gol fatti e subiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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