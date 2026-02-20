Il Monza, terzo in classifica, scende in campo domani in trasferta a Carrara, motivato a conquistare punti fondamentali. La causa di questa partita è la volontà di mantenere la posizione e avvicinarsi alla promozione diretta in Serie A. Il tecnico Bianco ha dichiarato di non essere presuntuoso, ma desideroso di vincere a ogni costo. La squadra si prepara con determinazione, consapevole dell’importanza di questa sfida per il proseguimento della stagione. I tifosi aspettano un risultato positivo e un’impronta chiara in campo.

Il Monza, terzo in classifica e meno uno dal secondo posto, è in piena lotta per la promozione diretta in Serie A, eppure più di una critica giunge spesso da tifosi soprattutto, ma anche addetti ai lavori. Il livello generale delle prestazioni, errori singoli ad inizio gara imputati alla distrazione e qualche passo falso ritenuto di troppo, sono tutti fattori che fanno spesso storcere il muso. E il tecnico dei brianzoli, Bianco, ha commentato così durante la conferenza prima della trasferta contro la Carrarese (calcio d’inizio domani ore 19.30): "È possibile andare in svantaggio e vincere lo stesso, lo stiamo dimostrando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B: domani il Monza in trasferta a Carrara. Bianco: "Io presuntuoso? Voglio solo vincere»

Leggi anche: Serie b. Monza in trasferta col Sudtirol per non fermarsi. Turnover di Bianco, attacco con Cutrone e Caso

Leggi anche: Ibrahimovic: “Io soffro perché non posso più giocare. Devo vincere, voglio vincere”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.