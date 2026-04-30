Il Comune di Montieri ha avviato il procedimento di rimborso relativo alla palazzina Agostini situata a Boccheggiano. È stato ricevuto un primo acconto di 18mila euro, destinato a coprire parte delle spese o delle pratiche legate alla proprietà. La somma rappresenta il primo pagamento ufficiale nel quadro di questa operazione che coinvolge l’immobile.

? Cosa sapere Il Comune di Montieri incassa 18mila euro come primo acconto per la palazzina Agostini.. L'amministrazione punta al recupero di 80mila euro dopo vent'anni di contese legali.. Il Comune di Montieri ha incassato 18mila euro come primo acconto per il risarcimento relativo alla palazzina Agostini a Boccheggiano, segnando un passo avanti dopo vent’anni di contese legali e gestione diretta dell’incolumità pubblica. Questa somma, versata da uno dei proprietari dell’immobile nel centro storico, rappresenta l’inizio di un percorso di recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per mettere in sicurezza un edificio che, per anni, è rimasto abbandonato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montieri: via al rimborso per la palazzina Agostini a Boccheggiano

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