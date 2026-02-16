L’Alberese riprende la ’marcia’ Montieri vittoria che vale tanto

L’Alberese torna a vincere dopo la sconfitta precedente, un risultato che dà respiro alla squadra di mister Francesco Lupo. La vittoria di domenica ha portato più entusiasmo tra i giocatori e i tifosi, che hanno riempito gli spalti dello stadio. Nel frattempo, Montieri ottiene una vittoria importante, che rafforza la sua posizione in classifica.

Dopo la prima sconfitta in campionato del turno scorso l'Alberese di mister Francesco Lupo (nella foto) rialza subito la testa. Troppo forte la capolista per il Pitigliano, travolto dopo un buon primo tempo. Vince anche il Manciano che oramai pare l'unica formazione in grado di provare ad impensierire i ragazzi del Parco. Vince il Magliano Sant'Andrea, che deve anche recuperare una gara, e lotterà per giocare i playoff. In ottica salvezza la vittoria del Montieri fa scivolare in zona playout la Marsiliana, che però aggancia il Paganico a quota 21. Sesto risultato utile consecutivo per il Santa Fiora, mentre la Virtus Amiata da quando è arrivato Coppi in panchina pare un'altra formazione.