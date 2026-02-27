L’aerautodromo di Modena, conosciuto come la nostra Indianapolis, ha segnato un capitolo importante nel mondo delle corse. Quel giorno, un pilota ha stabilito un record storico sulla sua moto MV, lasciando un segno indelebile nel ricordo di tutti gli appassionati. È una tappa che ha fatto parlare di sé nel panorama motoristico locale e non solo.

L’aerautodromo di Modena era qualcosa di unico per il motociclismo. Nato nel 1950 come impianto fisso che ospitava aeroplani, per di più da turismo, e corse di automobili e di motociclette, è stato proprio nelle competizioni a due ruote che ha avuto il suo maggior prestigio e anche durata a livello temporale; il gran premio motociclistico del 21 marzo 1976 è stata infatti l’ultima competizione ufficiale svolta sull’anello geminiano. Ma cosa aveva di speciale questa pista? Diciamolo subito, era un circuito molto particolare, praticamente un anello tipo Indianapolis, che veniva interrotto da una andata e ritorno dividendo in due la pista degli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aerautodromo, la nostra Indianapolis. Quel record di Agostini sulla MV nel giorno dell’addio al circuito

