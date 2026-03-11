Un uomo di 78 anni residente a Monteruscello, invalido, ha trascorso tre anni in casa senza poter uscire. Ha rivolto un appello al Comune di Pozzuoli chiedendo un dispositivo che gli consenta di riprendere la libertà di muoversi. La sua richiesta mira a ottenere assistenza per migliorare la propria condizione di isolamento.

Franco 78enne invalido sono tre anni che chiede aiuto al Comune di Pozzuoli per avere un dispositivo che gli potrebbe permettere di uscire di casa. Al momento nulla è avvenuto e Franco chiede aiuto ai media. "Voglio vedere la luce, palare con qualcuno".

Imprigionato in casa a Monteruscello, l'appello di Franco: "Fatemi tornare a vivere"

Imprigionato in casa a Monteruscello, l'appello di Franco: Fatemi tornare a vivere

