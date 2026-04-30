Nel fine settimana a Montemesola si svolgeranno le cerimonie di presentazione delle liste che parteciperanno alle prossime elezioni comunali. Sabato e domenica, le formazioni politiche annunceranno ufficialmente i propri candidati e programmi davanti ai cittadini. L'evento è previsto per entrambe le giornate e rappresenta il primo passo ufficiale verso il voto. La presentazione delle liste è stata annunciata da un quotidiano locale.

Tarantini Time Quotidiano Saranno ufficialmente presentate alla cittadinanza le due liste in campo per la corsa al Comune di Montemesola. Si inizia sabato alle 19.00, in Piazza IV Novembre, con la lista n.1 “Insieme” che vede Vito Antonio Punzi candidato alla carica di sindaco. Domenica mattina invece, alle ore 11.00, sempre in Piazza IV Novembre, sarà presentata la lista n. 2 “Oltre”, a sostegno di Donato Alba candidato sindaco. Dopo le presentazioni ufficiali, ci sarà probabilmente il via ai comizi. Entrambe le liste hanno a disposizione due spazi di circa un’ora, ogni giorno, fino al 22 maggio, giorno di chiusura della campagna elettorale. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, weekend elettorale: sabato e domenica presentazione delle liste

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