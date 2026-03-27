Colleferro Sabato 28 e Domenica 29 Marzo il weekend del cambio dell’ora e della Domenica delle Palme sarà denso di iniziative…

A Colleferro, nel fine settimana del 28 e 29 marzo, si svolgeranno diverse iniziative legate al cambio dell’ora e alla Domenica delle Palme. Durante questi due giorni, si svolgeranno eventi e attività che coinvolgeranno vari aspetti della vita sociale e culturale della città. La programmazione si concentrerà su momenti di intrattenimento, incontri e occasioni di partecipazione per i cittadini.

COLLEFERRO – Un weekend denso di iniziative animerà Colleferro in diversi aspetti della sua vita sociale e culturale. Ore 10 – Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”, – Ciclo Incontri – 1° Incontro “Dal filo di seta alla libertà del bambino: il pensiero educativo di Maria Montessori”. Relatrici: Dott. Elisa Conti, Miriam Ferrari, Anna Maria Graziosi. Intervengono: Dott. Armando Ceccarelli e Federica Braconi Ore 17,30 – Aula Consiliare – Presentazione del libro “Ventisette” di Andrea Scarchilli. Presentazione di Umberto Zeppa. Dialoga con l’autore Luigi Moratti. Interviene il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna. Ore 18,30 – Auditorium “Fabbrica della Musica” – “M’Illumino d’Immenso” – Ritratto di un soldato tra musica e parole. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Sabato 28 e Domenica 29 Marzo, il weekend del cambio dell’ora e della Domenica delle Palme sarà denso di iniziative… Articoli correlati Colleferro. Sabato 18 e Domenica 29 Marzo, il weekend del cambio dell’ora e della Domenica delle Palme sarà denso di iniziative…COLLEFERRO – Un weekend denso di iniziative animerà Colleferro in diversi aspetti della sua vita sociale e culturale. Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 MarzoTi stai chiedendo cosa fare a Roma nel weekend del 28 e 29 marzo 2026? La Capitale si prepara ancora una volta ad offrirci un fine settimana pieno di... Altri aggiornamenti su Colleferro Sabato 28 e Domenica 29... Discussioni sull' argomento Trofeo Primavera, Colleferro in pista; Scontro tra due moto fuori Roma, 19enne muore sul colpo: ragazzo di 25 anni in codice rosso (indagato per omicidio stradale); Passione vivente tra fede e tradizione. Tutto pronto per l'evento; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end. Un polo bellico tra Anagni, Colleferro, Artena e Ferentino. L'allarme per l'impatto ambientale e la sicurezza in un territorio già classificato come Sito di Interesse Nazionale (SIN) - facebook.com facebook