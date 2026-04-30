Montemesola Punzi | La nostra è una storia da continuare

Sabato 2 maggio alle ore 19, in piazza IV Novembre a Montemesola, sarà presentata ufficialmente la lista “Insieme” a sostegno della candidatura a sindaco di Vito Antonio Punzi per le prossime elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026. La presentazione si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo i cittadini e gli iscritti al movimento politico. La lista si propone di continuare un percorso avviato in passato.

Tarantini Time Quotidiano Sarà presentata ufficialmente sabato 2 maggio alle ore 19, in piazza IV Novembre a Montemesola, la lista “Insieme”, a sostegno della candidatura a sindaco di Vito Antonio Punzi per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. La squadra si ripresenta con una base compatta e cinque nuovi ingressi, puntando sulla continuità amministrativa del percorso avviato nel 2010 e proseguito negli ultimi anni sotto la guida del sindaco uscente Ignazio Punzi. Nel comunicato si sottolinea il lavoro svolto dall’amministrazione negli ultimi anni, con particolare riferimento al risanamento economico dell’ente e agli interventi realizzati sul territorio.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, Punzi: “La nostra è una storia da continuare” Notizie correlate Montemesola, Ignazio Punzi chiude il mandato: “Cinque anni di lavoro e risanamento”. Candidato Vito Antonio PunziTarantini Time QuotidianoMontemesola chiude un ciclo amministrativo e ne apre un altro nel segno della continuità. Montemesola, Vito Punzi cerca la riconferma: un progetto di continuità per il rilancio del paese.Montemesola, Vito Antonio Punzi candidato sindaco: la sfida di consolidare il risanamento e guardare al futuro Montemesola si prepara a rinnovare la...