Montefiore ostaggio dei rifiuti

A Montefiore si è acceso un dibattito sulla gestione dei rifiuti, con residenti e rappresentanti che criticano la presenza persistente di spazzatura nel centro abitato. La questione è diventata centrale nelle discussioni locali, alimentando tensioni tra le parti coinvolte. Le fonti ufficiali hanno annunciato interventi e controlli per affrontare il problema, mentre alcuni cittadini segnalano condizioni di degrado e mancanza di interventi efficaci.

A Montefiore scatta la polemica sui rifiuti, "un borgo ostaggio dei rifiuti". Spiegano così i consiglieri di opposizione Vallì Cipriani, Emanuela Benvenuti e Simone Mazzi, la situazione al numero 1761 di via Pedrosa, una "discarica a cielo aperto" che sarebbe dovuta essere sgomberata entro lo scorso 16 febbraio, come da ordinanza (emanata il 18 novembre 2025). "La situazione però non è cambiata e i rifiuti minacciano di invadere pericolosamente la strada pubblica antistante". L’atto, firmato dal sindaco Filippo Sica dopo un sopralluogo dei carabinieri forestali, intimava la rimozione immediata di veicoli fuori uso, plastiche, vestiti, mobilio e scarti alimentari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Montefiore ostaggio dei rifiuti" Notizie correlate Leggi anche: "Noi ostaggio dei camion rifiuti". Monta la protesta alla Borgatina Il Montefiore tra i luoghi più gettonati per marinare la scuola, una mostra racconta i momenti dei ragazziLa mostra è parte del progetto ‘Savana’ promosso da Educativa di Strada e si inserisce nel progetto ‘Comunità educante Integrata, la città si fa... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Montefiore ostaggio dei rifiuti. Montefiore ostaggio dei rifiutiA Montefiore scatta la polemica sui rifiuti, un borgo ostaggio dei rifiuti. Spiegano così i consiglieri di opposizione Vallì ... msn.com Montefiore Conca, via Pedrosa ancora invasa dai rifiuti: Ordinanza disattesa e rischio sanitarioPatto per il Nord denuncia il mancato intervento dopo la scadenza dei termini Situazione in via Pedrosa 1761 a Montefiore Conca ancora critica. Ad evidenziarlo una nota di Patto per il Nord. Nonosta ... altarimini.it