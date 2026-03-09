Il Montefiore tra i luoghi più gettonati per marinare la scuola una mostra racconta i momenti dei ragazzi

Il centro commerciale Montefiore è ormai uno dei punti di incontro preferiti dai giovani di Cesena e delle zone vicine, frequentato spesso anche per evitare di andare a scuola. Una mostra attualmente in corso illustra alcuni dei momenti più significativi vissuti dai ragazzi in quei luoghi, offrendo un'istantanea delle loro esperienze recenti. La mostra rimane aperta al pubblico e si concentra sui ricordi e le attività dei giovani nel centro commerciale.

La mostra è parte del progetto ‘Savana’ promosso da Educativa di Strada e si inserisce nel progetto ‘Comunità educante Integrata, la città si fa scuola’, finanziato nell’ambito di Atuss Cesena 2030 Negli ultimi anni il centro commerciale ‘Montefiore’ è diventato un luogo di riferimento per molti giovani di Cesena e dei territori limitrofi. Non solo uno spazio commerciale, ma un ambiente vissuto quotidianamente come punto di incontro, di attesa, di passaggio e di relazione. Il laboratorio fotografico, che sarà esposto da venerdì 13 marzo (l'inaugurazione si terrà alle ore 15) al 12 aprile, nasce dal desiderio di entrare più profondamente in relazione con i ragazzi e le ragazze che frequentano questi spazi e di offrire loro uno strumento capace di dare forma al loro sguardo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Devotio 2026: la fiera che racconta il futuro dei luoghi di culto. Valentina Zattini: “Se dovessi scegliere una parola sola? Comunità” Scuola, i numeri delle iscrizioni: istituti tecnici e professionali i più gettonati, ma tengono i liceiSecondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale, in tutta la provincia di Ravenna sono state 8. Contenuti utili per approfondire Il Montefiore tra i luoghi più... Argomenti discussi: I 23 borghi più belli delle Marche: guida completa 2026. Una giornata per festeggiare i Locali Storici d'Italia: viaggio tra i luoghi simbolo d'ItaliaIl Bicerin di Torino è uno dei locali più antichi d’Italia. Entrare in questa caffetteria del 1763 è un tuffo nell’epoca di Cavour, che qui sedeva gustando il famoso bicerin, una miscela golosa di ... repubblica.it Foliage: i luoghi in cui ammirare lo spettacolo dell’autunnoIl foliage è sempre più una moda, ormai dilagante sui social, che ci spinge alla ricerca della foto più pittoresca da postare sul nostro profilo per stupire amici e follower. Dove andare per ottenere ... tgcom24.mediaset.it