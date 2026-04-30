Montechiarugolo valorizza il borgo storico con la mostra dedicata a Bruno Barani
Il Comune di Montechiarugolo ha inaugurato una mostra dedicata a Bruno Barani, artista locale, nel tentativo di valorizzare il borgo storico. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di promozione culturale, con l’obiettivo di mettere in luce le caratteristiche del centro antico. La mostra, aperta al pubblico, presenta una selezione di opere dell’artista e si tiene all’interno di uno dei principali edifici storici del borgo.
Il Comune di Montechiarugolo prosegue nel proprio percorso di valorizzazione del borgo storico attraverso nuove e significative iniziative culturali.Dal 10 maggio al 4 ottobre, gli spazi espositivi di Palazzo Civico ospiteranno una mostra temporanea dedicata all’artista di Montechiarugolo Bruno.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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