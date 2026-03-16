Fnp Cisl a Costa Volpino la sede dedicata all’attivista Bruno Coter

Giovedì 19 marzo, la Fnp Cisl aprirà ufficialmente la sede di via Wortley a Costa Volpino, situata sulle sponde del lago d’Iseo. La cerimonia sarà dedicata a Bruno Coter, figura di militante, volontario e coinvolto nello sviluppo del sindacalismo nell’Alto Sebino. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti sindacali e membri della comunità locale.

Giovedì 19 marzo, Fnp Cisl dedicherà ufficialmente la propria sede di via Wortley a Costa Volpino, sulle sponde del lago d’Iseo, a Bruno Coter, figura di militante, volontario appassionato e presente nello sviluppo del sindacalismo nella zona dell’Alto Sebino. La manifestazione ufficiale prevede l’avvio della cerimonia alle 14.30, cui seguiranno i saluti e il ricordo della segreteria Fnp Cisl di Bergamo e al termine un rinfresco. “Bruno è stato un militante e un rappresentate della Cisl negli anni a 360 gradi – ricorda Giacomo Meloni, segretario generale della Fnp Cisl di Bergamo. Dapprima da delegato della Fim, i metalmeccanici della Cisl,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Costa Volpino-Futura 0-3: la C.B.L. cede a Brescia e Talmassonstraccia di una gara controllata dall’inizio alla fine, grazie a una battuta continua e a un attacco efficace che hanno permesso di mettere in campo...

Fnp Cisl Arezzo: premio borsa di studio “Luigi Bonfanti” all’istituto Vegni Capuzzine di CamuciaArezzo, 29 gennaio 2026 – Fnp Cisl Arezzo: premio borsa di studio “Luigi Bonfanti” all’istituto Vegni Capuzzine di Camucia.

Altri aggiornamenti su Fnp Cisl

Temi più discussi: Fnp Cisl, 'potenziare la medicina prossimità e usare investimenti Pnrr'; Badanti, l'allarme della Cisl: Una su due potrebbe essere irregolare; Sicilia. Cisl: Scandali alimentano sfiducia e incertezza, occorre dare risposte concrete; Cisl Asse del Po celebra le donne ricordando il 1946 con testimonianza di una centenaria.

Fnp Cisl Magna Grecia e Cisl Magna Grecia: direttiva Asp Catanzaro risultato per i pazienti diabeticiLa Fnp Cisl Magna Grecia e la Cisl Magna Grecia accolgono con grande soddisfazione la direttiva emanata dall’ASP di Catanzaro (Protocollo n. 29926 del 2 ... catanzaroinforma.it

FNP Cisl Arezzo, inizia l’iter verso il Congresso del prossimo 14 febbraioIl prossimo 14 febbraio è in programma il XX Congresso della FNP Cisl di Arezzo, che si terrà all’Hotel Minerva. Si arriverà a questo importante appuntamento, dopo un percorso di incontri che toccherà ... lanazione.it

Info utili - La Fnp Cisl Milano offre assistenza anche a Legnano ai cittadini che hanno ricevuto diffide per ticket sanitari non pagati nel 2016, spesso legate a errori nelle esenzioni o nella documentazione sul reddito - facebook.com facebook

“Un murale per le donne” a Foligno. Oggi, 12 marzo 2026, l'inaugurazione. Tra i sostenitori la Fnp Cisl #Foligno, il coordinamento #donne e politiche di #genere Fnp Cisl Umbria e la #Cisl #Scuola #Umbria. cislumbria.it/un-murale-per-… x.com