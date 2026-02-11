La nuova mostra dedicata alla neve con oltre 150 foto dipinti e installazioni

La mostra “Il senso della neve” apre al Mudec dal 12 febbraio e resterà fino a fine giugno. Oltre 150 opere tra foto, dipinti e installazioni raccontano il mondo della neve e le Olimpiadi Invernali. È un percorso che porta i visitatori a scoprire come la neve ha segnato eventi sportivi e culture diverse. L’esposizione vuole mettere in luce la bellezza e la durezza di questo elemento naturale. È un’occasione per immergersi in un mondo fatto di paesaggi ghiacciati e storie di sport e natura.

Dal 12 febbraio al 28 giugno al al Mudec arriva 'Il senso della neve', il nuovo capitolo del percorso dedicato all'Olimpiadi Invernali. La neve, nelle sue infinite forme, diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Dopo l'intensa installazione di Chiharu Shiota che ha inaugurato la stagione, questa mostra amplia lo sguardo e coinvolge una rete nazionale di istituzioni museali, confermando il ruolo del MUDEC come laboratorio di ricerca e di dialogo internazionale". Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti fra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano.

