Montechiarugolo il comitato contro il biometano | Preoccupazioni per traffico e impatto ambientale

A Montechiarugolo si discute del progetto di un impianto di biometano agricolo, previsto per il 2025 e destinato al trattamento di effluenti zootecnici e sottoprodotti agricoli. Un comitato locale ha espresso preoccupazioni riguardo all’impatto sul traffico e sull’ambiente, sollevando dubbi sulla futura convivenza con le attività agricole e sulla viabilità della zona. La questione ha acceso un dibattito tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Si accende il confronto sul progetto del nuovo impianto di biometano agricolo previsto nel territorio di Montechiarugolo, un intervento basato sul trattamento di effluenti zootecnici e sottoprodotti agricoli, avviato nel 2025.L’opera, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, punta a.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Anagni, 79 ettari per il fotovoltaico all'asta: l'allarme del Comitato su crisi d'impresa e impatto ambientale"La transizione energetica è un processo fondamentale, ma deve essere governata attraverso una pianificazione strategica ed equilibrata" È stato... Montechiarugolo, incontro del Comitato per il no al referendum sulla giustiziaIl comitato per il No di Montechiarugolo al Referendum sulla Giustizia comunca le proprie iniziative:• Mercoledì 25 febbraio ore 20.