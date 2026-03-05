Anagni 79 ettari per il fotovoltaico all' asta | l' allarme del Comitato su crisi d' impresa e impatto ambientale

È stato pubblicato un avviso per l'acquisto di oltre 79 ettari destinati al fotovoltaico a Anagni. Il Comitato ha espresso preoccupazione riguardo alla crisi d’impresa e all’impatto ambientale di questa iniziativa. La procedura di asta riguarda un'area ampia e si concentra sulla possibilità di sviluppare un impianto solare di grandi dimensioni. La notizia ha suscitato reazioni tra i residenti e le associazioni locali.

"La transizione energetica è un processo fondamentale, ma deve essere governata attraverso una pianificazione strategica ed equilibrata" È stato recentemente pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse all'acquisto di oltre 790.000 metri quadrati (79 ettari) di terreno situati nel Comune di Anagni, nell'area dell'ex stabilimento Winchester in località Colle Cerasa. Le aree sono destinate alla realizzazione di grandi impianti fotovoltaici e alle relative fasce di rispetto. L'operazione non si configura come una consueta dinamica di compravendita sul libero mercato tra soggetti privati. La cessione, infatti, si inserisce nel rigido quadro di una procedura giudiziaria regolata dall'art.