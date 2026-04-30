Montechiarugolo celebra Bruno Barani | l’arte che anima il borgo

A Montechiarugolo è allestita una mostra dedicata all’artista Bruno Barani, visibile al Palazzo Civico dal 10 maggio al 4 ottobre. L’esposizione presenta le sue opere e rimane aperta al pubblico per diversi mesi. La rassegna offre l’opportunità di conoscere i lavori di Barani e di apprezzare il suo contributo artistico nel contesto del borgo.

? Cosa sapere Mostra di Bruno Barani al Palazzo Civico di Montechiarugolo dal 10 maggio al 4 ottobre.. L'iniziativa rientra nel piano del sindaco Friggeri per la valorizzazione culturale del borgo.. Il 10 maggio alle ore 10.00 Palazzo Civico di Montechiarugolo aprirà le porte per celebrare l’arte di Bruno Barani, con una mostra che resterà esposta fino al 4 ottobre. L’iniziativa mira a dare nuovo respiro al borgo storico attraverso la valorizzazione del patrimonio locale, trasformando gli spazi del municipio in un centro di espressione culturale. L’artista, profondamente legato alle mura della sua città, vedrà le proprie opere diventare parte integrante del paesaggio urbano, utilizzando il perimetro di Montechiarugolo come spazio fisico e mentale per la propria ricerca estetica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montechiarugolo celebra Bruno Barani: l’arte che anima il borgo Notizie correlate Montechiarugolo valorizza il borgo storico con la mostra dedicata a Bruno BaraniIl Comune di Montechiarugolo prosegue nel proprio percorso di valorizzazione del borgo storico attraverso nuove e significative iniziative culturali. Il Comune di Montechiarugolo celebra la Festa della LiberazioneMontechiarugolo si prepara a celebrare il 25 Aprile con un ricco programma di iniziative dedicate alla Festa della Liberazione, pensato per...