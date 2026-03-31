Il Comune di Montechiarugolo organizza eventi per il 25 aprile, giornata che ricorda la liberazione dal nazifascismo. Il programma prevede diverse iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in attività che affrontano il tema della libertà e della democrazia. La celebrazione si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza l’uso di nomi di persone o enti specifici.

Montechiarugolo si prepara a celebrare il 25 Aprile con un ricco programma di iniziative dedicate alla Festa della Liberazione, pensato per coinvolgere la cittadinanza in una riflessione condivisa sui valori di libertà e democrazia. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo della donna, valorizzandone il contributo nella Resistenza e nella costruzione della Repubblica. Il calendario si apre presso la Biblioteca Comunale con due appuntamenti: mercoledì 8 aprile la presentazione del libro “Non per bellezza.” di Margherita Becchetti, dedicato alla presenzadelle donne nella lotta partigiana; mercoledì 22 aprile quella di “Quaderni di Prigionia” di Alfredo Piccinini, testimonianza dell’esperienza di un soldato italiano durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Il Comune di Montechiarugolo celebra la Festa della Liberazione

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