Festa dei camminanti nella natura del Monte pisano

Dal 27 al 29 marzo si svolge la 15ª edizione della Festa dei camminanti nei territori del Monte Pisano, coinvolgendo i comuni di Vicopisano, San Giuliano Terme, Buti e Calci. L’evento si svolge interamente nella natura e prevede diverse attività all’aperto per i partecipanti. La manifestazione si ripete annualmente e quest’anno si tiene nel fine settimana che include il periodo dal venerdì alla domenica.

Nel fine settimana che va da venerdì 27 a domenica 29 marzo torna per la 15ª edizione la Festa dei camminanti nei territori del Monte pisano, che comprende i comuni di Vicopisano, San Giuliano Terme, Buti e Calci.La tre giorni, organizzata dall'omonima associazione, prevede anche quest'anno un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Festa dei camminanti nella natura del Monte pisano Articoli correlati Al Monte Fumaiolo ciaspolata in compagnia immersa nella naturaIl percorso, di 8 chilometri, ha una difficoltà medio-facile e una durata di circa 3 ore. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Festa dei camminanti nella natura del... Discussioni sull' argomento Da Buti a Vicopisano, torna Apassonordico: percorso tra natura, sport e storia; Da Buti a Vicopisano torna Apassonordico | percorso tra natura sport e storia. Camminata, cultura e street food: a Caselle una giornata per stare beneA Caselle Torinese torna la Festa dei Camminatori e lo fa con un programma che mette insieme salute, socialità e valorizzazione del territorio. Domenica 29 marzo 2026 la città ospiterà la VI edizione ... giornalelavoce.it Camminata in Val di Chio la Valle di DioDomenica 29 marzo - Camminata nei giorni della festa dell’Annunciazione e antico capodanno della Toscana ... msn.com Festa del Papà tra giochi e sorrisi al polo d’infanzia di Pescina - facebook.com facebook Prog tricolore in festa: Bernardo Lanzetti incanta il pubblico con Le Orme x.com