Il Monte Faeta si trova tra le province di Lucca e Pisa, raggiungendo un’altezza di 831 metri. La zona è frequentata da alcune persone che vi abitano stabilmente o temporaneamente. Recentemente si è verificato un disastro nella zona, avvenuto a un’altitudine superiore agli 830 metri. La località è riconosciuta ufficialmente anche attraverso una segnalazione dell’Istituto Geografico Militare, che la identifica con il numero 105903.

Pisa, 30 aprile 2026 – Il Monte Faeta non è solo un’elevazione di 831 metri sopra il livello del mare, un punto su una mappa geodetica dell'Istituto Geografico Militare segnato con il freddo numero 105903. È un testimone. È la spina dorsale di una terra, i Monti Pisani, che da secoli divide e unisce due città: Pisa e Lucca. Si configura come la seconda vetta più alta del gruppo dei monti pisani, dopo il Monte Serra. https:www.lanazione.itluccacronacail-vento-rende-difficile-lopera-284ad14d Inquadramento geografico . Il Monte Faeta è collocato all'interno del sistema dei Monti Pisani, un gruppo montuoso di forma vagamente ovale allungata che si estende da sud-est a nord-ovest per una lunghezza di circa 20 chilometri e una larghezza di 10 chilometri, coprendo una superficie complessiva di circa 15.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte Faeta: altezza, dove si trova e in quanti ci abitano. Disastro a oltre 830 metri tra Lucca e Pisa

Notizie correlate

Incendio tra Lucca e Pisa: brucia ancora il Monte Faeta, grossa nuvola di fumoLucca, 29 aprile 2026 – E’ ripreso nella giornata di mercoledì 29 aprile l’incendio che aveva interessato il Monte Faeta nella giornata di martedì 28.

Erbil, la base militare italiana nella zona a rischio: dove si trova, quanti soldati italiani ci sono e chi è il comandanteLa base dove operano i militari italiani si trova nella città di Erbil, capoluogo della Regione autonoma del Kurdistan nel nord dell?Iraq.

Tutti gli aggiornamenti

Monte Fatea: altezza, dove si trova e in quanti ci abitano. Disastro a oltre 830 metri tra Lucca e PisaIntanto 250 ettari di bosco sono diventati cenere e fumo tra Lucca e Pisa, complice il vento che spinge il fuoco fin sopra il crinale ... lanazione.it

Incendio sul Monte Faeta: case evacuate, preoccupa il vento. Le fiamme avanzano sul versante PisanoSi aggrava l’incendio sul Monte Faeta, al confine tra le province di Pisa e Lucca. Le fiamme, partite martedì 28 aprile 2026 nella zona del Monte Faeta, si sono allargate tra ieri, 29 e oggi, 30 april ... firenzepost.it