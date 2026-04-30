Monreale tegola sul concorso per 5 funzionari | candidato fa ricorso straordinario al Presidente della Regione

Un candidato escluso dal concorso pubblico per cinque posti di funzionari amministrativo-contabili ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione. La decisione di opporsi al ricorso è stata presa dal Comune di Monreale. La procedura riguarda il procedimento di selezione e l’esito della prova, che ha portato alla non idoneità del candidato coinvolto. La vicenda si svolge nel contesto delle procedure di assunzione pubblica nella città siciliana.

Il Comune di Monreale ha deciso di resistere al ricorso straordinario presentato al Presidente della Regione Siciliana da un candidato risultato non idoneo al concorso pubblico per l’assunzione di cinque funzionari amministrativo-contabili. La Giunta comunale, ha autorizzato il sindaco Alberto Arcidiacono a costituirsi in giudizio con il supporto di un avvocato esterno. Il ricorso, notificato al Comune il 23 marzo scorso, contesta la graduatoria finale pubblicata a fine novembre 2025 e chiede l’annullamento degli atti relativi alla prova orale, sostenendo che i criteri di valutazione non sarebbero stati predeterminati. L’amministrazione...🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, tegola sul concorso per 5 funzionari: candidato fa ricorso straordinario al Presidente della Regione Notizie correlate Elezione del presidente della Provincia di Avellino, il sindaco di Montefredane fa ricorso al TAR della CampaniaLa convocazione delle elezioni per il Presidente della Provincia di Avellino, fissata per il 6 giugno 2026, determina un quadro di forte criticità... Irca: 3 funzionari al timone, Roccella guida il collegio straordinarioLa Regione Siciliana ha appena varato un decreto urgente per garantire la continuità amministrativa dell'Irca, nominando un collegio straordinario...